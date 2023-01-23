『CVHOMEDECO. 10 亜鉛メッキ金属ミルク 木製 ハンドル 家 庭園 装飾 用 古い 素朴 農家 投手 水差 花瓶 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 22分に出品され03月21日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 CVHOMEDECO. 10 亜鉛メッキ金属ミルク 木製 ハンドル 家 庭園 装飾 用 古い 素朴 農家 投手 水差 花瓶 グレー ブランド名 CVHOMEDECO. 商品コメント Measures 6-1/2” Dia. X 10”HbrPrimitive antique Flower holder is the perfect decoration for your tablebrFeaturing galvanized with hand made finish and Milk can like structurebrThe farmhouse vase to decorate your home， balcony， garden or office， you will find that it bring your home more special， elegant， chic and vintagebrGreat gift for family， friends， neighbors and acquaintances. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 家具・インテリア 花、ガーデニング 花瓶、花台 花瓶、花器

商品コード YS0000021740840556