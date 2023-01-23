ジェックス ラビットプレミアムフード 850g×12個 ペレット 副食 全年齢対応 ベビー アダルト ウサギ うさぎ 小粒 餌 ウサギの餌【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

臨床獣医師、ブリーダーと共に作り上げたコンセプトフード！



購入単位：1箱(12個)

配送種別：在庫品



通販 4972547027788 PE4553 ジェックス株式会社 ジェックス GEX ラビットプレミアムフード 850g 12個 12袋 セット 65353 全年齢対応 ベビー アダルト ラビット全年齢 ウサギ うさぎ 小粒 餌 エサ ウサギの餌 フード 副食 補助食 ペレット ウサギ用餌 ウサギ用フード 小粒ペレット ペレット状 国産 日本製 日本産 国内産 国内製 プレミアムフード ペットフード RNAヌクレオチド RNAヌクレオチド配合 ペット用品 ペット ペット用 小動物用品 小動物 小動物用