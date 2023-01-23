『Tre Ponti (トレポンティ) フィッビア ペニーコレクション Fibbia PENNY COLLECTION 犬用 ハーネス (LTP117) (2.5 適応体重：5*6* / 胴回り：34*38cm， パープル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 12分に出品され03月23日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Tre Ponti (トレポンティ) は、30年以上にわたってペット製品を製造するイタリアの老舗ペットブランド。スタイリッシュな外観、生物工学に基づいた、安心・安全なデザイン、丈夫で長持ちする品質が特徴。

小型犬用に設計されたハーネスです。背中のバックルは簡単に着脱可能で、毎日の散歩やドッグラン、アジリティーなどの運動をする際に動きを妨げないシンプルな設計です。

柔らかく触り心地の良いソフトメッシュ生地は軽くて通気性があり負担になりにくいです。サイズ調整機能はありません。

柔らかいメッシュ生地に迷彩柄のテープがおしゃれな負担になりにくい設計＆簡単に着脱可能なハーネス。

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