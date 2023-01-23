『Neotech Slimline Dobro Long Tan Leather 8222632 ギターストラップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 11時 18分に出品され04月15日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Neotech Slimline Dobro Long Tan Leather 8222632 ギターストラップ ブランド名 Neotech 商品コメント 抗菌性低反発素材使用

目立ちにくい薄型設計 商品カテゴリ はぴぃヤフーShop 楽器、手芸、コレクション 楽器、手芸、コレクション 楽器、器材 ギター、ベース用パーツ、アクセサリー ストラップ

JANコード/ISBNコード 0711554793637

商品コード YS0000044036177435