『Neotech Slimline Dobro Long Tan Leather 8222632 ギターストラップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 11時 18分に出品され04月15日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Neotech Slimline Dobro Long Tan Leather 8222632 ギターストラップ
|ブランド名
|Neotech
|商品コメント
| 抗菌性低反発素材使用
目立ちにくい薄型設計
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0711554793637
商品コード
YS0000044036177435
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落札価格8176円
540 入札履歴
終了
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