『500 Level Tシャツ ステフィン・カリー マウスガード イラスト (US Medium， ブルー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 48分に出品され03月06日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

500 Level Tシャツ ステフィン・カリー マウスガード イラスト (US Medium， ブルー)



【商品説明】

・NBA選手会オフィシャルライセンス品/国内未展開品

・USサイズなので普段よりひとつ小さいサイズがおすすめです

・ステフィン・カリーのマウスガードをくわえたイラストのTシャツ



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 500

Level

Tシャツ

ステフィン・カリー

マウスガード

イラスト

(US

Medium，

ブルー)