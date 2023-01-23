『500 Level Tシャツ ステフィン・カリー マウスガード イラスト (US Medium， ブルー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 48分に出品され03月06日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
500 Level Tシャツ ステフィン・カリー マウスガード イラスト (US Medium， ブルー)
【商品説明】
・NBA選手会オフィシャルライセンス品/国内未展開品
・USサイズなので普段よりひとつ小さいサイズがおすすめです
・ステフィン・カリーのマウスガードをくわえたイラストのTシャツ
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8176円
599 入札履歴
終了
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