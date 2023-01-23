Joostee Comfortable Pet Cat Dog House Removable Dog Cat Bed Pet All Weather Cat Dog House Cat Puppy Shelter... 3 [並行輸入品]【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名：Joostee Comfortable Pet Cat Dog House Removable Dog Cat Bed Pet All Weather Cat Dog House Cat Puppy Shelter 翻訳：Joostee 快適なペット用猫用犬小屋 取り外し可能な犬用猫用ベッド ペット全天候用猫用犬小屋 猫用子犬シェルター Strong and beautiful， the reinforcement process is more durable than the ordinary body.Tool-free assembly，can be placed anywhere， with movable mat.Very suitable for pets sleeping in garages， porches， barns， balconies， corridors and even at home， indoor and outdoor.The semi-enclosed pet nest， surrounded by windshields， can be used with heating pads to protect pets from the harsh winter weather. (The product package does not include a heating pad)Size:S:14.96*18.11*9.05in，suitable for small dogs，teddy， cats， etc.M:14.96*19.29*10.63in suitable for Samoyed，shepherd，Labrador.L:17.72*24*12.6in，suitable for golden retriever， German shepherd， etc..