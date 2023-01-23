『SUNNYTEX Waterproof Dog Bed Cover Dog Mat Pet Pad Pet Blanket for Couch Sofa Bed Mat Anti-Slip Furniture ...1 [並行輸入品]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 40分に出品され04月01日 04時 40分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：SUNNYTEX Waterproof Dog Bed Cover Dog Mat Pet Pad Pet Blanket for Couch Sofa Bed Mat Anti-Slip Furniture Protrctor(52"*82"，Chocolate) 翻訳：SUNNYTEX 防水犬用ベッドカバー 犬用マット ペットパッド ペット用ブランケット ソファ ソファ ベッドマット 滑り止め 家具 Protrctor (52インチ*82インチ、チョコレート) *Optional Sizes*: In order to fit everyones needs， we offer various dimensions of SUNNYTEX dog bed cover to choose. (30"*70"，40*50"，52*82"， 68*82"，82*82"， 102*82")*WATERPROOF*: SUNNYTEX dog bed cover is made from microfiber with waterproof internal TPU coating. Free from your children or your pets wetting the bed and sofa.*ANTI-SLIP*: With paw design anti-slip silica gel，our waterproof bed cover keeps in space firmly better.Suitable for every style of furniture.*FURNITURE PROTECT*: Suitable for all types of furniture，especially for the sofa and bed.