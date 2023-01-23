『★送料・関税無料★Viyzweu 17インチ かわいい多機能バックパック ノートパソコンデイパック アウトドア/仕事/旅行用， Y1， 17 Inch【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 00時 57分に出品され05月01日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Viyzweu 17インチ かわいい多機能バックパック ノートパソコンデイパック アウトドア/仕事/旅行用， Y1， 17 Inchs， カートゥーン ブランド名 Viyzweu 商品コメント サイズ:17 x 5.5 x 12.5インチ(43 x 14 x 32cm)、赤ちゃんのサイズではなく、大きなお子様や大人に適しています。

素材: このバックパックは600Dポリエステル製です。 非常に重く頑丈なバックパックに適しています。

性能: 優れた収縮性と伸縮性。バックパックは底部のしわ防止ディテールで補強され、バックパックの底がしっかりしていることを確認し、補強してバックパックを保護します。 肩にぴったりとフィットするように 適切な長さのストラップを選ぶのに最適です。

汎用性: スクールバッグの両側にサイドポケットがあり、ウォーターカップ、傘などを入れることができ、携帯性に優れています。

用途: 当社のバッグを持ち運ぶことで、キャンパス、地下鉄、キャンプのワンポイントになります。 女の子、男の子、女性、男性、アウトドア、スポーツ、キャンプ、旅行、ピクニックなどに最適。 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia かばん・バッグ リュックサック・バックパック ファッション メンズファッション バッグ リュックサック、デイパック

JANコード/ISBNコード 0675661024537

商品コード YS0000047639996797

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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17インチ

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