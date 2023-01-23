[ブリングジュエリー] バリスタイルの宝石ブルーソーダライトブラウンタイガーアイボールビーズストランドネックレス男性女性ステンレス鋼フッククラスプのた【年末の贈り物】

商品コメント

この魅惑的なネックレスで、スピリチュアルなスタイルとマラビーズのヒーリングパワーを取り入れてください。このシックなメンズネックレスは、ソーダライトとタイガーアイのビーズとステンレスを交互に使用し、自分の意識を探求することを助けます。

サイズ: 22 in L .34 in W 重量: 84 g 素材: ステンレススチール、ソーダライト、エナメル：ステンレススティール、ソーダライト、タイガースアイ

ロブスタークロークラスプ

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