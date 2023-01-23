『[ブリングジュエリー] バリスタイルの宝石ブルーソーダライトブラウンタイガーアイボールビーズストランドネックレス男性女性ステンレス鋼フッククラスプのた【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 21分に出品され03月29日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|[ブリングジュエリー] バリスタイルの宝石ブルーソーダライトブラウンタイガーアイボールビーズストランドネックレス男性女性ステンレス鋼フッククラスプのために
|ブランド名
|Bling Jewelry(ブリングジュエリー)
|商品コメント
| この魅惑的なネックレスで、スピリチュアルなスタイルとマラビーズのヒーリングパワーを取り入れてください。このシックなメンズネックレスは、ソーダライトとタイガーアイのビーズとステンレスを交互に使用し、自分の意識を探求することを助けます。
サイズ: 22 in L .34 in W 重量: 84 g 素材: ステンレススチール、ソーダライト、エナメル：ステンレススティール、ソーダライト、タイガースアイ
ロブスタークロークラスプ
・???????? ジェンダー(性別)にとらわれないユニセックスデザイン - ジェンダーレスのジュエリーはプレゼントに最適。誕生日、クリスマス、卒業祝い、結婚祝い、記念日、バレンタイン、ホワイトデー、父の日、母の日、姉妹、兄弟、妻、夫、娘、息子、彼女、彼氏、祖母、祖父、叔父、甥、姪、ティーンや友人、ご自分へのプレゼントにぴったりなジュエリーをご用意しております。
米国によって基づく会社およびサービス：30 日の売り上げ後のサービス： 私達の約束: 私達は私達が製造する各プロダクトの質そして職人技によって立つ。すべての購入で、私達は私達が製造上の欠陥のために傷つくとみなす項目を修理するか、または取り替えることに同意する保証されている。右のリンクによって販売されるをクリックすることによって私達のカスタマーサービスに連絡してください。私たちはあなたを満足させるために全力を尽くします
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0643906561635
商品コード
YS0000046039899753
PASTL メンズ US サイズ One Size カラー ブラック
¥ 8176
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落札価格8176円
994 入札履歴
終了
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