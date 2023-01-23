『Fashion Hip HOP CAPS Motorcycle Racing Embroidered Cap【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 14時 22分に出品され03月09日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Fashion Hip HOP CAPS Motorcycle Racing Embroidered Cap ブランド名 商品コメント Baseball Cap

Embroidered hats Unisex Unstructured baseball caps very soft breathablecomfortable100% cotton.

One size fits most with an adjustable buckle strap closure

This beautiful hat is made of a special textured canvas febric soft to the touch & derable enough for years of using

The visor of this baseball hats is precurved that would keep your head away from sun rays. These plain caps are an ideal choice for both men and women as they feature a unisex design that can fit any outfit on any occasion. 商品カテゴリ KS Webstoreヤフー店 輸入雑貨 ファッション メンズファッション 財布、帽子、ファッション小物 帽子 キャップ

商品コード YS0000045637729229

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Fashion

Hip

HOP

CAPS

Motorcycle

Racing

Embroidered

Cap