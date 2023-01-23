『(What it isNt) ART BY MARK GONZALES バックパック リフレクターテープ メンズ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 55分に出品され03月08日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(What it isNt) ART BY MARK GONZALES バックパック リフレクターテープ メンズ レディース
【商品説明】
・サイズフリー=高さ45cm/幅30cm/マチ17cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
・容量：25L
・重量：630ｇ
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8176円
229 入札履歴
終了
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