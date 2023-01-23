『(What it isNt) ART BY MARK GONZALES バックパック リフレクターテープ メンズ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 55分に出品され03月08日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

(What it isNt) ART BY MARK GONZALES バックパック リフレクターテープ メンズ レディース



【商品説明】

・サイズフリー=高さ45cm/幅30cm/マチ17cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・容量：25L

・重量：630ｇ



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ (What

it

isNt)

ART

BY

MARK

GONZALES

バックパック

リフレクターテープ

メンズ

レディース