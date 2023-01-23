『カルバン・クライン Calvin Klein Men's Dress Shirt Slim Fit Non Iron Herringb【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 07時 06分に出品され04月14日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：カルバン・クライン Calvin Klein Men's Dress Shirt Slim Fit Non Iron Herringbone French Cuff MEN
色：Black
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落札価格8176円
558 入札履歴
終了
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