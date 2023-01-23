『Monoprice Nimbus シリーズ CMP 定格スピーカーワイヤ 50ft 113715【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 41分に出品され03月04日 16時 41分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Monoprice Nimbus シリーズ CMP 定格スピーカーワイヤ 50ft 113715 ブランド名 Monoprice 商品コメント Lifetime Warranty on ALL Cables: With Monoprices Lifetime Warranty you can rest assured we stand behind our products and our customers. br The Plenum (CMP) rating indicates that the cable complies with fire safety and insurance requirements， making it safe for use inside the walls of residential and enterprise class buildings. br This speaker Wire | features conductors made of high purity oxygen-free bare copper. br Monoprice Plenum Speaker Wire | uses a high quality material that is soft -er and more flexible than on traditional plenum rated jackets. br Easily identifiable Red and Black conductors. 商品カテゴリ SAIKOHshop315 輸入雑貨 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 オーディオケーブル スピーカーケーブル

JANコード/ISBNコード 0889028017647

商品コード YS0000040437192224