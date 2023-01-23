『Monoprice Nimbus シリーズ CMP 定格スピーカーワイヤ 50ft 113715【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 41分に出品され03月04日 16時 41分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Monoprice Nimbus シリーズ CMP 定格スピーカーワイヤ 50ft 113715
|ブランド名
|Monoprice
|商品コメント
|Lifetime Warranty on ALL Cables: With Monoprices Lifetime Warranty you can rest assured we stand behind our products and our customers. br The Plenum (CMP) rating indicates that the cable complies with fire safety and insurance requirements， making it safe for use inside the walls of residential and enterprise class buildings. br This speaker Wire | features conductors made of high purity oxygen-free bare copper. br Monoprice Plenum Speaker Wire | uses a high quality material that is soft -er and more flexible than on traditional plenum rated jackets. br Easily identifiable Red and Black conductors.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0889028017647
商品コード
YS0000040437192224
CANARE/カナレ スピーカーケーブル キャノンメス-RCAピン ブラックプラグ (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル キャノンオス-ステレオミニ ブラックプラグ (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル キャノンオス-モノラルフォン シルバープラグ (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル キャノンオス-ステレオフォン ブラックプラグ (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル スピコン-モノラルフォン (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル モノラルフォン-モノラルフォン (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル スピコン-キャノンメス シルバープラグ (10m)
¥ 8175
CANARE/カナレ スピーカーケーブル スピコン-ステレオフォン (10m)
¥ 8175
TOA スピーカー（天井埋込型）防滴型3W PC-3WR
¥ 8172
【在庫目安：お取り寄せ】 サンワサプライ HKB-OM3LCSC-01L OM3光ファイバケーブル（1m・アクア）
¥ 8169
MOGAMI 3106 2芯平行フォンケーブル (7m)
¥ 8166
MOGAMI 3106 2芯平行フォンケーブル (7m)
¥ 8166
NEUMANN (ノイマン) / K3x0.2 ヘッドフォンケーブル AKGタイプ (ステレオミニ-3PINミニXLR) (1.2m)
¥ 8166
オヤイデ ステレオ標準プラグケーブル（2.0m）OYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 TRS V2/2.0
¥ 8166
AIM オーディオLANケーブル NA2 NA2-020
¥ 8165
TOA スピーカー（露出型）3Ｗ PC-2238
¥ 8165
CANARE/カナレ 4S6仕様 スピーカーケーブル フォン⇔フォン (30m)
¥ 8163
YAMAHA スピーカー (ピアノブラック) 2台1組 NS-BP200BP
¥ 8163
落札価格8176円
496 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！