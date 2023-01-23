『ピアノ 発表会 ドレス ファスナー ロングドレス ノースリーブ 子供 ワンピース お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子 結婚式 フォーマル キッズドレス 160 フ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 52分に出品され03月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容 .:*†˚





ドレス

（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）





素材 .:*†˚





ポリエステル





カラー .:*†˚





ブラック





サイズ（cm） .:*†˚





110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈（肩から）88

120/バスト64 ウエスト59 ドレス丈（肩から）97

130/バスト68 ウエスト62 ドレス丈（肩から）108

140/バスト72 ウエスト65 ドレス丈（肩から）117

150/バスト76 ウエスト68 ドレス丈（肩から）126

160/バスト80 ウエスト71 ドレス丈（肩から）136

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください





送料 .:*†˚





1点 880円(北海道・九州・沖縄・離島除く) 商品を複数ご注文の場合の送料は、下