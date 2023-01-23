『ピアノ 発表会 ドレス ファスナー ロングドレス ノースリーブ 子供 ワンピース お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子 結婚式 フォーマル キッズドレス 160 フ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 52分に出品され03月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 .:*†˚
ドレス
（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）
素材 .:*†˚
ポリエステル
カラー .:*†˚
ブラック
サイズ（cm） .:*†˚
110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈（肩から）88
120/バスト64 ウエスト59 ドレス丈（肩から）97
130/バスト68 ウエスト62 ドレス丈（肩から）108
140/バスト72 ウエスト65 ドレス丈（肩から）117
150/バスト76 ウエスト68 ドレス丈（肩から）126
160/バスト80 ウエスト71 ドレス丈（肩から）136
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください
送料 .:*†˚
1点 880円(北海道・九州・沖縄・離島除く) 商品を複数ご注文の場合の送料は、下
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落札価格8176円
503 入札履歴
終了
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