『Aisigeren Mens Floral Suit Jacket Weddings Parties Dances Cocktail Blazer (【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 06時 30分に出品され03月12日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Aisigeren Mens Floral Suit Jacket Weddings Parties Dances Cocktail Blazer (Black， Medium) ブランド名 商品コメント Quality material high quality silk fabric， silk + polyester. You can wear it on all formal and informal occasionsbrDesign style With classic embroidered flowers and exquisite craftsmanship， this mens dinner Blazer makes you look gentle， charming and elegant in the crowd.brFeatures Fashionable and exquisite embroidery design， excellent cutting， notched lapel， real pockets for chest and waist， 2 buttonsbrApplication Mens high-quality silk suit， suitable for formal， semi-formal or casual occasions， wedding， party， dinner， date， celebration， dinner， graduation ceremony， cocktail party， stage performance， dance， nightclub， festival， Christmas and other formal or informal occasionsbrSize reference S?38R， M?40R， L?42R， XL?44R， XXL?46R， XXXL?48R 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ベビー・キッズ ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども服 フォーマル、ドレス、スーツ スーツ、ブレザー

商品コード YS0000021737537994