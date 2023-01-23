『VOCALOID 初音ミク風 コスプレ 衣装 ウイッグ cosplay ハロウィン仮装変装 アニメ ゲーム コスチューム パーティーグッズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 12分に出品され03月09日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
サイズ：cm
S : 身長150-158 バスト83 ウエスト60-66
M: 身長155-165 バスト87 ウエスト64-70
L: 身長160-170 バスト91 ウエスト68-78
XL: 身長165-175 バスト95 ウエスト74-82
別購入：ウイッグ追加5600円
【納期】：
ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：
！ 離島+1000円（沖縄など）
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落札価格8176円
389 入札履歴
終了
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