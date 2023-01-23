『17cmThe Call of Cthulhu Cthulhu Octopus Resin Drinking Wine Goblet【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 09分に出品され03月18日 08時 09分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 17cm"The Call of Cthulhu" Cthulhu Octopus Resin Drinking Wine Goblet ブランド名 Pacific Giftware 商品コメント Pacific Giftware 海外輸入品の為、お届けまでに2-4週間程のお時間をいただいております。また、天候状況や税関等で遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。当店に商品到着後、検品、お客様への発送となります。その際メールにて発送のお知らせを致します。

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商品コード YS0000022524635195