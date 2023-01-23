『【中古】防弾少年団 BTS 4th MUSTER Happy Ever After BLU-RAY 韓国版 [jgg]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 49分に出品され03月12日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態ランク 中古B（傷や汚れあり）

備考 ・画像の通り、多少の使用感が感じられますが、大きなダメージはない中古Bランクの商品となります。(箱にスレ・小キズ・ヨゴレなどダメージあり)

※画像をよくご確認下さい。



【商品詳細】



防弾少年団 BTS 4th MUSTER Happy Ever After BLU-RAY 韓国版 3枚セット



※ブルーレイ 3枚セットです。

付属品 ・画像の通りです。(ステッカーはジミンのみです。)

(箱にスレ・小キズ・ヨゴレなどダメージあり)

※画像をよくご確認下さい。

弊社管理番号 2009587251200442