『【中古】防弾少年団 BTS 4th MUSTER Happy Ever After BLU-RAY 韓国版 [jgg]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 49分に出品され03月12日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態ランク 中古B（傷や汚れあり）
備考 ・画像の通り、多少の使用感が感じられますが、大きなダメージはない中古Bランクの商品となります。(箱にスレ・小キズ・ヨゴレなどダメージあり)
※画像をよくご確認下さい。
【商品詳細】
防弾少年団 BTS 4th MUSTER Happy Ever After BLU-RAY 韓国版 3枚セット
※ブルーレイ 3枚セットです。
付属品 ・画像の通りです。(ステッカーはジミンのみです。)
(箱にスレ・小キズ・ヨゴレなどダメージあり)
※画像をよくご確認下さい。
弊社管理番号 2009587251200442
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落札価格8176円
313 入札履歴
終了
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