『M MONFOOT 8足 運動用 クッション入り ランニング パフォーマンス クルーソックス メンズ/レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 54分に出品され03月03日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 M MONFOOT 8足 運動用 クッション入り ランニング パフォーマンス クルーソックス メンズ/レディース ブランド名 M MONFOOT 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ スポーツ フィットネス、トレーニング ウエア ソックス

商品コード YS0000021729572217