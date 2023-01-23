『TOTO 紙巻器 ハイデザインシリーズ メタル製 YH801【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 16時 41分に出品され04月30日 16時 41分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
素材:本体/黄銅(めっき仕上げ) 紙切り板/黄銅(めっき仕上げ)
製品サイズ:16.5×8.6×9cm
対応ペーパー:幅11.4cm以下、芯ありタイプ(内径3.8cm)対応。※芯なし太穴タイプ(内径3.2~3.8cm)も使用できるが、使いづらい場合がある。
芯棒固定タイプ:ペーパーをセットするために、ペーパー差し込み側に13cm以上の空間が必要。
【商品説明】
トイレ アクセサリー 紙巻器
【商品詳細】
ブランド：TOTO
商品名：TOTO 紙巻器 ハイデザインシリーズ メタル製 YH801
製造元：TOTO
商品番号：YH801
発売日：2010年02月01日
【当店からの連絡】
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落札価格8175円
575 入札履歴
終了
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