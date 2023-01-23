『プランタースタンド 花台 プランターケージ スタンド おしゃれ ディスプレイ アンティーク シャビー アイアン ガーデンラック フラワーラック 鳥かご風【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 53分に出品され03月14日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ：幅43×奥行き43×高さ121cm

ケージ内寸：幅341×奥行き31×深さ61cm

材質：スチール

組立式

ご注意：色と寸法にわずかなずれがありますのでご了承ください。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。製品に関してお困りな事や不具合等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。