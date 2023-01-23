『サーモス 真空断熱2WAYボトル FFR-1004WF I-BL イナズマブルー 1.0L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 15時 03分に出品され04月19日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サーモス 真空断熱2WAYボトル FFR-1004WF I-BL イナズマブルー 1.0L
【商品説明】
・サイズ(ポーチ含まず/約):キャップユニット使用時/幅8.5×奥行9×高さ28cm、中せん使用時/幅8.5×奥行9.5×高さ27.5cm、口径/約4.4cm
・セット内容・付属品:本体、キャップユニット、中せん、コップ、ストラップ付きハンディポーチ、お名前シール
・保冷効力(6時間):9度以下
・保温効力:6時間/77度以上、24時間/55度以上(保温は中せん使用時のみ可)
・容量:キャップユニット使用時/1.03L、中せん使用時/1.0L
・本体重量(約):0.5Kg (※ポーチ含む)
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
295 入札履歴
終了
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