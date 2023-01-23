『イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロールショート ロイヤルブルー 最低使用温度2度【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 38分に出品され03月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロールショート ロイヤルブルー 最低使用温度2度
【商品説明】
・カラー : ロイヤルブルー
・サイズ : 肩幅78×全長190cm
・中綿量 : 500(ベ-シックモデルには、約6デニ-ルの「中空ポリエステル」を使った化繊わたを使用しています。)
・収納サイズ : 直径19×33cm(円筒型トートバッグ付)
・対応温度 : 2
・構造 : シングル構造 、ドラフトチューブ、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー
・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%
・重量 : 1100g
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
579 入札履歴
終了
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