『イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロールショート ロイヤルブルー 最低使用温度2度【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 38分に出品され03月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イスカ(ISUKA) 寝袋 パトロールショート ロイヤルブルー 最低使用温度2度



【商品説明】

・カラー : ロイヤルブルー

・サイズ : 肩幅78×全長190cm

・中綿量 : 500(ベ-シックモデルには、約6デニ-ルの「中空ポリエステル」を使った化繊わたを使用しています。)

・収納サイズ : 直径19×33cm(円筒型トートバッグ付)

・対応温度 : 2

・構造 : シングル構造 、ドラフトチューブ、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー

・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%

・重量 : 1100g



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。