『アーキス 液晶 ディスプレイアーム ガススプリング式 水平 4軸 クランプ/グロメット 固定方式対応 17-32インチ対応 耐荷重8kg 本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 04分に出品され04月01日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーキス 液晶 ディスプレイアーム ガススプリング式 水平 4軸 クランプ/グロメット 固定方式対応 17-32インチ対応 耐荷重8kg 本
【商品説明】
・取付可能天板: クランプ: 20〜80mm/ グロメット: 20〜40mm
・取付方式:クランプ方式/ グロメット方式
・対応モニターサイズ: 17-32インチ
・対応規格: VESA 75x75mm/ 100x100mm
・耐荷重: 8kgまで
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 42.50 cm
重量 : 3.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
257 入札履歴
終了
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