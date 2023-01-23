『Vixen ポータブル赤道儀アクセサリー カメラ機材搭載用スライドプレート スライド雲台プレートDD 35525-9【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 23分に出品され03月26日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vixen ポータブル赤道儀アクセサリー カメラ機材搭載用スライドプレート スライド雲台プレートDD 35525-9
【商品説明】
・「スライド雲台プレートDD」は、ポラリエ用マルチ雲台ベース用として開発したカメラ機材搭載用スライドプレートです。ポラリエシステム全体の携帯性を損なわない最低限のシステム重量で最大限のカメラ+望遠レンズを搭載できます。
・プレート規格:ビクセン規格スライドバー(幅44?)、極軸望遠鏡用対応窓付
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・大きさ:φ55×長さ260mm(突起部除く)
・機材取付ネジ:1/4インチ(オス)・4箇所、1/4インチ(メス)・2箇所、M6(メス)・4箇所
・重さ:390g
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 6.40 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
889 入札履歴
終了
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