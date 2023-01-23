『富士フイルム LTO FB UL-7 6.0T J LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0 / 15.0TB【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 02時 01分に出品され04月18日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
富士フイルム LTO FB UL-7 6.0T J LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0 / 15.0TB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
155 入札履歴
終了
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