『富士フイルム LTO FB UL-7 6.0T J LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0 / 15.0TB【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 02時 01分に出品され04月18日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

富士フイルム LTO FB UL-7 6.0T J LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0 / 15.0TB



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。