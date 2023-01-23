『HORIE 新潟県燕産 チタン2重タンブラー 窯創り ライト 270cc 中宮虎熊商店特注グラデーションブラウン T09KM270GBR【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 56分に出品され03月07日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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生産国:日本(新潟県燕市)

素材:チタン

容量:270cc

サイズ:直径70mm/高さ104mm

重さ:90g