『ルガーノ ビジネスバッグ トートバッグ リズ B4収納 撥水素材 2WAY メンズ チョコ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 23時 17分に出品され04月04日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルガーノ ビジネスバッグ トートバッグ リズ B4収納 撥水素材 2WAY メンズ チョコ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ30cmxヨコ41cmxマチ7cm

・ポケットの数:9(外側2/内側7)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン/撥水加工Xスプリットレザー



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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