『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-300・K 釣り竿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 39分に出品され04月24日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-300・K 釣り竿



【商品説明】

・Fishing Rod Type: Spinning， casting rod

・Reel Seat Position: 18.9 inches (48 cm)

・Rod Weight: 7.6 oz (215 g)

・Sections: 3

・Sinker Weights: No. 6 to 15

・Tip diameter: 0.07 inches (1.9 mm); Base diameter: 0.8 inches (21.1 mm)

・Total Length: 9.8 ft (3.00 m); Collapsed: 44.1 inches (112 cm)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.01 cm

奥行 : 115.01 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。