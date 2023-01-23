『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-300・K 釣り竿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 39分に出品され04月24日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-300・K 釣り竿
【商品説明】
・Fishing Rod Type: Spinning， casting rod
・Reel Seat Position: 18.9 inches (48 cm)
・Rod Weight: 7.6 oz (215 g)
・Sections: 3
・Sinker Weights: No. 6 to 15
・Tip diameter: 0.07 inches (1.9 mm); Base diameter: 0.8 inches (21.1 mm)
・Total Length: 9.8 ft (3.00 m); Collapsed: 44.1 inches (112 cm)
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.01 cm
奥行 : 115.01 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
874 入札履歴
終了
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