『ベンデイビス リュック XLサイズ メッシュポケット リュックサック 通勤通学に最適です BDW-9200 ブラックレッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 01分に出品され03月20日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュック XLサイズ メッシュポケット リュックサック 通勤通学に最適です BDW-9200 ブラックレッド
【商品説明】
・PC収納可
・タテ44cmxヨコ31cmxマチ13cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:650g
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 40.60 cm
奥行 : 48.29 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
204 入札履歴
終了
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