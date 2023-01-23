『マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 09時 08分に出品され05月13日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長131cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ23cmxヨコ16cmxマチ3.5cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:180g
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
739 入札履歴
終了
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