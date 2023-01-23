『マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 09時 08分に出品され05月13日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長131cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ23cmxヨコ16cmxマチ3.5cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:180g



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マキャベリック

ショルダーバッグ

DEVILOCK

POUCHBAG

BLACK

(019)