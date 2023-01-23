『ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST20G/SWT6I インターミディエイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 19分に出品され03月28日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST20G/SWT6I インターミディエイト
【商品説明】
・SAID、両端溶着ループ付き
・シンクレート:インターミディエイト
・スイッチ用
・ライン:ブレイデッドコア
・発売年・モデルイヤー: 2021
・重量:20g
X08VJGKDH5
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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釣り用品 サンライン(SUNLINE) シグロン PE x8 マルチカラー 100m 6連結 600m 0.8号
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落札価格8175円
533 入札履歴
終了
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