『ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST20G/SWT6I インターミディエイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 19分に出品され03月28日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST20G/SWT6I インターミディエイト



【商品説明】

・SAID、両端溶着ループ付き

・シンクレート:インターミディエイト

・スイッチ用

・ライン:ブレイデッドコア

・発売年・モデルイヤー: 2021

・重量:20g

X08VJGKDH5



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。