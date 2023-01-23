『QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 57分に出品され03月16日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。