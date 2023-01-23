『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 メンズ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 00時 27分に出品され04月12日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 メンズ ブラック
【商品説明】
・タテ40cmxヨコ18cmxマチ9cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・メイン素材: 210Dリップストップナイロン
・留め具の種類: ファスナー
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8175円
760 入札履歴
終了
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