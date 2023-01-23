『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 メンズ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 00時 27分に出品され04月12日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 メンズ ブラック



【商品説明】

・タテ40cmxヨコ18cmxマチ9cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・メイン素材: 210Dリップストップナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。