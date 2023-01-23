『Zhenh 水中釣りカメラ、魚群探知機 液晶プロッターデジタル魚探 水中カメラ 魚群探知機 海の氷湖用のIP67防水 夜釣り対応 業務用魚探【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 23時 35分に出品され04月20日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Zhenh 水中釣りカメラ、魚群探知機 液晶プロッターデジタル魚探 水中カメラ 魚群探知機 海の氷湖用のIP67防水 夜釣り対応 業務用魚探
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8174円
632 入札履歴
終了
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