『Nobsound G2 PRO Hi-Fi 300W サブウーファー オーディオ モノチャンネル クラスD パワーアンプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 12分に出品され03月21日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nobsound G2 PRO Hi-Fi 300W サブウーファー オーディオ モノチャンネル クラスD パワーアンプ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。