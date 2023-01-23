『ゴルフアライメントトレーニングゲート SKLZ GLF-PUTSL-004 SKLZゴルフトレーニング用品 ゴルフ練習 メタストア ヤフー店 がお届け【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 14分に出品され04月09日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SKLZゴルフパッティングアライメントトレーニングゲートです。プロのようなタッチと正確さを実現するためのパットトレーニングをする事ができます。ボールのスイートスポットを一貫して見つけることを学べます。インパクト時に正方形のテイクアウトとパターフェースを補強します。アイテムナンバー: GLF-PUTSL-004サイズ(約): 21.9x2x50cm