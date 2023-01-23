『HAKUBA カメラバッグ プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ M 望遠レンズを付けたまま横向き収納 ブラック SP-R03SBMB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 23時 28分に出品され03月12日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAKUBA カメラバッグ プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ M 望遠レンズを付けたまま横向き収納 ブラック SP-R03SBMB



【商品説明】

・70-200mm f2.8望遠レンズを装着したカメラをフード逆付けで横向きに収納可。

・カメラ収納部内寸法: 約W320×H195×D155mm

・フロント、両サイド、フラップ裏側には便利な小物収納ポケット、底面にはフットスタンド付き。

・仕切板をカスタマイズして様々な長さのレンズに対応するなカメラバッグ。

・外寸法: 約W415×H230×D215mm/ 重量: 約1，000g/ 素材: ポリエステル

・天面の三脚ホルダーはショルダーベルトが干渉しないよう位置が調整できます。

・背面にキャリーカートのハンドル通し付き、キャリーオンバッグとして使えます。



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。