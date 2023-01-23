『GSユアサ YTX12-BS シールド型 バイク用バッテリー 【 ジーエス ユアサ 】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 53分に出品され04月20日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 10時間率容量:10.0(Ah)

サイズ:高さ131mm、幅88mm、長さ151mm

互換バッテリー:FTX12-BS/RBTX12-BS/DTX12-BS

電解液注入・充電済みタイプ

商品到着後すぐに車両への取り付け可能