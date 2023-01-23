『TeLasbaby(テラスベビー) たためるヒップシートとショルダーバッグがひとつに DaG5(ダッグ5) ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 08時 48分に出品され05月03日 08時 48分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TeLasbaby(テラスベビー) たためるヒップシートとショルダーバッグがひとつに DaG5(ダッグ5) ブラック



【商品説明】

・[対象] 7ヶ月 ~ 36ヶ月

・[本体サイズ] (開閉時)W36×D47×H22cm(胴回り-60~105cm)、収納時:W36×D9×H21cm

・[製造国] 中華人民共和国

・ショルダーバッグとヒップシートが一つに

・ショルダーバッグ一体型のヒップシートキャリー

・ヒップシートがたためてコンパクトになる

・抱っこができるバッグ



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ TeLasbaby(テラスベビー)

たためるヒップシートとショルダーバッグがひとつに

DaG5(ダッグ5)

ブラック