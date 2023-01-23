『ワンタッチテント 設営簡単 通気性 キャンプテント 3-4人用 二重層 防風防水 uvカット キャンプ アウトドア 収納袋付き 花見 海水浴【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 02時 54分に出品され05月07日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワンタッチテント 設営簡単 通気性 キャンプテント 3-4人用 二重層 防風防水 uvカット キャンプ アウトドア 収納袋付き 花見 海水浴
【商品説明】
・?UVカット＆防水素材 - 外帳シルバーコーティング生地を採用し、裏面の全面が光と熱を反射し、強い紫外線から肌を守ります。頂上には雨除けになるシート付き、テントの生地には撥水素材を使用し、防水性を高めます。
・?商品詳細 - 展開サイズ：210*210*135cm 収納サイズ：74*14*14cm 重量：約3.5kg 定員：3～4人用
・?用途 - アウトドア、キャンプ、ピクニック、登山、花見、釣り、運動会などに適用されています。
・?簡単設営 - 自動傘組み装置を使用するので、約3秒だけで展開でき、初心者の方や女性でも素早くセットすることができます。テントポールはグラスフ
【サイズ】
高さ : 17.10 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8173円
947 入札履歴
終了
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