ワンタッチテント 設営簡単 通気性 キャンプテント 3-4人用 二重層 防風防水 uvカット キャンプ アウトドア 収納袋付き 花見 海水浴【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

ワンタッチテント 設営簡単 通気性 キャンプテント 3-4人用 二重層 防風防水 uvカット キャンプ アウトドア 収納袋付き 花見 海水浴



【商品説明】

・?UVカット＆防水素材 - 外帳シルバーコーティング生地を採用し、裏面の全面が光と熱を反射し、強い紫外線から肌を守ります。頂上には雨除けになるシート付き、テントの生地には撥水素材を使用し、防水性を高めます。

・?商品詳細 - 展開サイズ：210*210*135cm 収納サイズ：74*14*14cm 重量：約3.5kg 定員：3～4人用

・?用途 - アウトドア、キャンプ、ピクニック、登山、花見、釣り、運動会などに適用されています。

・?簡単設営 - 自動傘組み装置を使用するので、約3秒だけで展開でき、初心者の方や女性でも素早くセットすることができます。テントポールはグラスフ



【サイズ】

高さ : 17.10 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。