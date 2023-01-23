JBL (ジェイビーエル) Tune 225TWS トゥルーワイヤレス イヤホン ヘッドホン - JBL ピュアベースサウンド Blueto【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

JBL (ジェイビーエル) Tune 225TWS トゥルーワイヤレス イヤホン ヘッドホン - JBL ピュアベースサウンド Blueto



【商品説明】

・JBL(ジェイビーエル)のピュアベース(澄んだ低音)： 何十年にもわたって世界中のフェスティバルやコンサートにパワーを与えているJBL(ジェイビーエル)は、このワイヤレスイヤホンの驚異的なピュアベースをもって、個々人の自分の世界を活気づけます。

・おしゃれな充電用ケース： JBL(ジェイビーエル) Tune 225TWSワイヤレスヘッドホンの充電用ケースは、イヤホンと同じくらい考え抜かれたデザインで、川の石からアイデアを得た形状、柔らかいボディ、カーブの付いた蓋です。蓋が跳び上がり、すぐにイヤホンをご利用いただけます。

・スタイリッシュなワイヤレス： JBL(ジェイビーエル)のトゥルーワイヤレス・



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.31 cm

奥行 : 17.81 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。