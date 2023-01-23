『JBL (ジェイビーエル) Tune 225TWS トゥルーワイヤレス イヤホン ヘッドホン - JBL ピュアベースサウンド Blueto【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 58分に出品され03月19日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL (ジェイビーエル) Tune 225TWS トゥルーワイヤレス イヤホン ヘッドホン - JBL ピュアベースサウンド Blueto
【商品説明】
・JBL(ジェイビーエル)のピュアベース(澄んだ低音)： 何十年にもわたって世界中のフェスティバルやコンサートにパワーを与えているJBL(ジェイビーエル)は、このワイヤレスイヤホンの驚異的なピュアベースをもって、個々人の自分の世界を活気づけます。
・おしゃれな充電用ケース： JBL(ジェイビーエル) Tune 225TWSワイヤレスヘッドホンの充電用ケースは、イヤホンと同じくらい考え抜かれたデザインで、川の石からアイデアを得た形状、柔らかいボディ、カーブの付いた蓋です。蓋が跳び上がり、すぐにイヤホンをご利用いただけます。
・スタイリッシュなワイヤレス： JBL(ジェイビーエル)のトゥルーワイヤレス・
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 10.31 cm
奥行 : 17.81 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8173円
677 入札履歴
終了
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