JVC Bluetoothイヤホン K2テクノロジー/ネックバンド/NFC対応/ステンレスボディ/7時間連続再生 ブラック HA-FD70B【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

JVC Bluetoothイヤホン K2テクノロジー/ネックバンド/NFC対応/ステンレスボディ/7時間連続再生 ブラック HA-FD70BT-B



【商品説明】

・Bluetoothを搭載し、質感の高いソリッドなデザインと高解像かつキレのあるソリッドなサウンドがワイヤレスで楽しめる

・トップマウント構造を採用

・ネックバンドスタイルを採用し、安定した装着感を実現

・メタル素材に存在感を与える洗練されたデザイン

・ワイヤレス接続に加え、有線接続にも対応

・簡単にペアリング&接続ができるNFC対応

・高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載したワイヤレスモデル

CMR-X076WKYX78

【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。