『DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング S パープル 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 28分に出品され03月27日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン ウェットスーツ ロングジョン
【商品名】
DIVE & SAIL ウェットスーツ 3mm レディース 後ろファスナー ダイビング S パープル 並行輸入品
【商品説明】
・3mm レディース 後ろファスナー ダイビング
・サイズ: サイズ:S 身長150~155CM ウェスト 68-73CM チェスト 78-83CM ヒップ 82-87CM 体重 43~48KG
・サイズ:L 身長 160~165cm ウェスト 80-85cm チェスト 90-95cm ヒップ 94-99cm 体重53~58kg
・サイズ:M 身長 155~160cm ウェスト74-79cm チェスト 84-89cm ヒップ 88-93cm 体重 48~53kg
・サイズ:XL 身長 165~170cm ウェスト 86-91cm チェスト 96-102cm ヒップ 700-105c
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8173円
376 入札履歴
終了
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