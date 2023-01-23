『充電式 電動ハサミ 充電式剪定ばさみ コードレス 速度調整可能 マキタ バッテリー併用 金属切断 炭素鋼 アルミ合金 ステンレス板 薄い鉄板 工業用 DIY 本体のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 16時 30分に出品され05月09日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電動はさみの刃：高クロム鋼合金鍛造材料からなる硬質ブレードは、急速に切断できるだけでなく、清潔で平坦な切断が可能です。
製品仕様： 充電式金切りバサミコードレス
規格：適用マキタ18V電池
無負荷回転数：0-2000/min
定格電圧：DC18-21V
充電電圧: 110-240ac 50-60hz 1.5A
ステンレス鋼: 0.1-0.6mm
鉄板：0.1?1.0mm（カーペット、ボール紙および同様の材料）
金鋼網: 0.1-0.8mm
ソフトマテリアル：1mm?2mm（カーペット・段ボール等）
包装内容明細書：1×電気はさみ(電池を含まない) 1×説明書
【マキタの18Vリチウムイオンバッテリー対応】
充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。
マキタの18VリチウムイオンバッテリーBL1830 BL1840 BL1850 BL1850B BL1860 BL1860Bに対応できます。
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落札価格8173円
113 入札履歴
終了
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