『Hakusan(ハクサン) ゼロハーネス グレイ×ミント XL サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 03分に出品され03月05日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Hakusan(ハクサン) ゼロハーネス グレイ×ミント XL サイズ
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×3×48cm
・本体重量:0.27kg
・素材: 金属
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8173円
4 入札履歴
終了
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