『Hakusan(ハクサン) ゼロハーネス グレイ×ミント XL サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 07時 03分に出品され03月05日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Hakusan(ハクサン) ゼロハーネス グレイ×ミント XL サイズ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×3×48cm

・本体重量:0.27kg

・素材: 金属



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。