『血赤珊瑚 ピアス ハート ゴールドフィルド 無染色 SANSUI【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 17時 49分に出品され04月08日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

血赤珊瑚 ピアス ハート ゴールドフィルド 無染色 SANSUI



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 血赤珊瑚

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SANSUI