『神源水 2リットル（濃縮タイプ）【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 19時 07分に出品され04月24日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
神源水 2リットル（濃縮タイプ）
【商品説明】
・21種類の必須ミネラルが豊富な「神源水」
・超ミネラル水
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8172円
311 入札履歴
終了
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