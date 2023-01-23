『タクマ食品 小豆さんおこったぞ 20袋（10×2個入） /a【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 41分に出品され03月04日 16時 41分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タクマ食品 小豆さんおこったぞ 20袋（10×2個入） /a 商品管理No.=a-1637444



原材料 名称：菓子

落花生、澱粉、そら豆、砂糖、米、植物油、小麦粉、ココアパウダー、食塩、寒梅粉、醤油、えび、デキストリン、香辛料、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、ビーフエキス、トマトパウダー、蛋白加水分解物、発酵調味料、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、加工澱粉、着色料(カラメル、カロチノイド、ベニコウジ)、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・落花生・えび・牛肉・大豆を含む)

アレルギー表示 小麦、落花生、えび、牛肉、大豆

（原材料の一部に含んでいます）

保存方法 常温保存 製造（販売）者情報 株式会社タクマ食品

愛知県春日井市松河戸町3丁目15番地3

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おやつやおつまみにぴったりの豆菓子6種類の詰め合わせです。個包装なので保存や持ち運びにも便利です。



内容量 1袋あたり365g サイズ 個装サイズ：57×27.5×43cm 重量 個装重量：8900g 仕様 賞味期間：製造日より150日

生産国 日本







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※あくまでも目安で、多少遅れる場合もありますのでご了承お願い致します。 送料 送料は640円です。但し北海道は1280円、沖縄は1600円、離島は別途お見積りとなります。



商品カテゴリ WEB-TWOHAN in !店 食品、飲料 菓子、デザート その他 食品 乾物、乾燥豆類、缶詰 その他乾物、乾燥豆類、缶詰

商品コード a-1637444