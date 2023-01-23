『デサント ゴルフ 20年秋冬モデル ポロシャツ DGWQJB06 レディース BK00(ブラック) 日本 S (日本サイズS相当)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 57分に出品され03月10日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ 20年秋冬モデル ポロシャツ DGWQJB06 レディース BK00(ブラック) 日本 S (日本サイズS相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。