『デサント ゴルフ 20年秋冬モデル ポロシャツ DGWQJB06 レディース BK00(ブラック) 日本 S (日本サイズS相当)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 57分に出品され03月10日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ 20年秋冬モデル ポロシャツ DGWQJB06 レディース BK00(ブラック) 日本 S (日本サイズS相当)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8172円
550 入札履歴
終了
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